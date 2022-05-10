У зоні ООС бійці ЗСУ відбили 15 атак ворога: збили безпілотник і ліквідували багато техніки

Українські захисники та захисниці продовжують завдати ворогу значних втрат. Зокрема, на Донеччині та Луганщині.

Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що упродовж 9 травня захисники та захисниці успішно відбили 15 російських атак. Наші герої завдали загарбникам суттєвих втрат.

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Упродовж поточної доби, 9 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої знищили:

один зенітний ракетний комплекс;

9 танків;

3 артилерійські системи;

25 одиниць бойової броньованої техніки;

3 одиниці спеціальної інженерної техніки;

3 автомобілі ворога.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили у небі українського Донбасу безпілотний літальний апарат. Він – типу "Орлан-10".

На Сході ЗСУ ліквідували 250 окупантів

На Сході українські захисники та захисниці знищили до 250 російських окупантів. Новину повідомила пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Окрім того, українські захисники ліквідували чимало ворожої техніки.

Постачання зброї США в Україну більше не обмежуватимуть

Джо Байден у понеділок, 9 травня, ухвалив історичне рішення – підписав закон про ленд-ліз для Україну. Президент Володимир Зеленський вже подякував лідеру США за це.

Палата представників США ухвалила рішення ще 28 квітня. "За" віддали 417 голосів. "Проти" – лише 10. Тоді у Держспецзв'язку прокоментували, що цим рішенням у Штатах чітко показали: хто у цій війні є добром, а хто – злом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що закон про ленд-ліз є дуже важливим для України. За словамии очільника уряду, тепер постачання американської зброї Україні не матиме жодних обмежень.

"Це означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів", – наголосив Шмигаль.

Він також подякував адміністрації президент США та наголосив, що Україна обов'язково переможе.

Міністр оборони Олексій Резніков також зауважив: ленд-лізом Штати показали, що вірять у перемогу України над російськими загарбниками.

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