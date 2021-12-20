У зоні ООС двоє українських бійців підірвались на вибухівці

20 грудня 2021 , 12:13
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Джерело:

ООС

У зоні Операції об'єднаних сил 20 грудня двоє українських військових підірвались на вибухівці. Вони зазнали поранень, тож їх довелось госпіталізувати.

Так, в ООС підтвердили, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє бійців травмувались.

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У якому стані поранені

Воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я одного військовослужбовця – тяжкий, іншого – середньої тяжкості. 

Обстрілів бойовиків від початку доби не зафіксували.

Як пройшла доба на передовій

За добу 19 грудня окупанти 2 рази порушували тишу, одного разу використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння:

  • Біля Новозванівки ворог стріляв з артилерії калібру 122 міліметрів.
  • У напрямку Світлодарська найманці гатили з великокаліберних кулеметів.
Зверніть увагу! Росія стягнула війська до українського кордону восени 2021 року. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що напад є ймовірним. Припускають, що атакувати Москва може у січні – лютому 2022 року. США та ЄС вже попередили Кремль про важкі наслідки такого кроку.

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Автор: Ольга Музика