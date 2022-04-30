У зоні ООС українські бійці збили 2 літаки Су-25, 4 "Орлани" і знищили 8 танків

30 квітня 2022 , 22:37
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Операція об'єднаних сил

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам чималих втрат. 30 квітня вони збили 2 ворожі літаки та 4 "Орлани".

Окрім цього, українські бійці знищили чимало техніка загарбників. Зокрема, 8 танків та 24 одиниці броньованої техніки.

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Українські захисники продовжують знищувати ворогів

Українські бійці продовжують боронити державу від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки своїй неабиякій майстерності вони завдали окупантам чималих втрат. Зокрема, українські захисники знищили

  • 8 танків,
  • 1 артилерійську систему,
  • 24 одиниці бойової броньованої техніки,
  • 1 бойову спеціальну машину,
  • 5 автомобілів, зокрема 2 паливозаправники.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

  • 2 літаки Су-25,
  • 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Автор: Ольга Котів