"Росію провокували" та "заберемо всі танки": президент Хорватії видав кілька обурливих заяв

Попри те, що українські захисники уже майже рік героїчно та потужно протистоять російським окупантам, все одно є західні чиновники, які заявляють, що "Путіну краще не переходити дорогу". Власне, боягузливими та прокремлівськими заявами відзначився теперішній президент Хорватії Зоран Миланович.

На жаль, це вже не вперше, коли лідер Хорватії підіграє пропаганді Кремля та висловлює відверто маразматичні твердження щодо російсько-української війни. Скажімо, на цей раз Миланович констатував, що Росія є "небезпечною країною" і чомусь ніхто цього не усвідомлює.

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У Загребі досі вірять у "велич" Росії

У той час, коли воїни Збройних Сил дають прочуханки "другій армії світу", глава Хорватії Зоран Миланович проводить пресконференцію, на якій говорить, що Росія – це "супердержава". Аргумент у нього "беззаперечний", мовляв, Путін має ядерну зброю, тому його неможливо переграти.

Росія – небезпечна країна, ви нічого не розумієте. Українці патологічно ненавидять росіян. Ви нічого не розумієте. Вони там повстали проти світової ядерної супердержави,

– сказав він.

Звісно, що ніхто не буде заперечувати те, що ядерна зброя в руках Путіна є чимось дуже небезпечним. Однак дозволяти російському диктаторові шантажувати світ нею – це також, очевидно, не вихід. І сам президент Хорватії повинен, ймовірно, це розуміти.

Окрім того, якщо у Кремлі таки ухвалять рішення про натискання на "червону кнопку", то це лише засвідчить слабкість та нікчемність "наддержави", що називає себе Росією.

Ми все глибше і глибше входимо в конфлікт із супердержавою. Ви знаєте, що буде, якщо росіяни програють війну. Вони врешті-решт застосують ядерну зброю. Божевільні емоції та ненависть ведуть Європу до того, з чим вони не зможуть впоратися,

– також констатував Миланович.

Водночас він додав, що намагається "розплющити світові очі на те, що відбувається". Насправді ж він уже відверто підіграє російській пропаганді та лише підкріплює наративи Кремля про те, Росія є "величною державою з другою армією світу".

"Жоден танк не поїде в Україну"

Такі б заяви президента Милановича можна було б не брати взагалі до уваги, якби не один нюанс. Хорватія є країною-членом Європейського Союзу та від неї, зокрема, також залежаться постачання зброї нашій державі. А позиція Загребу, як не дивно, щодо цього питання дуже категорична та дуже проросійська.

З 2014 до 2022 рік ми спостерігали, як хтось провокував Росію з наміром почати цю війну. Тому й вона почалася. Минув рік, ми тільки зараз говоримо про танки. Жоден американський танк за рік не відправиться в Україну. Ми заберемо всі німецькі танки, які туди відправлять,

– пригрозив Зорян Миланович.

Власне, тут нічого сказати. Можна лише нагадати недавню заяву одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той примудрився сказати, що Україна є "нічийною землею", порівнявши її з Афганістаном. На цю дурню одразу відреагували в Міністерстві закордонних справ нашої держави. Там наголосили на тому, що з послом Угорщини серйозно поговорять.

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Загалом ці та подібні інциденти засвідчують те, що російська пропаганда все ще впливає на мізки людей в Європі. Потрібно фільтрувати усю інформацію, що поширюється мережею, аби не стати черговою жертвою ворожих міфів, – як це сталося з Зоряном Милановичем та Віктором Орбаном.



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