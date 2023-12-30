Путін може багато чого говорити: чому Росія не отримає від Китаю всього бажаного
Росія хоче мати хоча б одного потужного союзника, адже від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила свій авторитет на міжнародній арені. Зараз Владімір Путін робить все можливе й неможливе, аби заручитися підтримкою Сі Цзіньпіна.
Проте головні питання Китай обговорює із США, а Росію використовує для задоволення власних потреб. Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, припустивши, який вплив на Путіна має Сі Цзіньпін.
Важливо Геополітичні інтриги: як Китай заробляє на війні в Україні
Кожен грає свою партію
Протягом року Китай не робив нічого зайвого. Пекін не переступив червону лінію у підтримці Росії. Це завжди підкреслювала американська розвідка. Однак протягом 2023 року змінився клімат відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Нагадаємо, 15 листопада біля Сан-Франциско відбулася зустріч президента США Джо Байдена й лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Сі Цзіньпін розуміє різницю між США, Євросоюзом та Росією. Пекін грає свою шахову партію. Китай має свої наміри щодо Росії. Водночас Кремль грає свою партію. Москва хоче бути придатною для Заходу в противагу Китаю й для Китаю напротивагу Заходу,
– зазначив Юнус.
За його словами, впродовж багатьох років це так і працювало. Якщо повернутися назад, то на цьому Москва зіграла – проспекулювала на Тайвані. Тоді Китай повернувся спиною до Радянського Союзу. Відтоді Пекін був антирадянський. США тоді змогли зіграти, тому, можливо, й зараз зможуть, але це не процес одного дня.
Кожна зі сторін грає свою гру: китайці розраховують отримати певні преференції від Москви. У цій ситуації Росія намагається по максимуму взяти у КНР, але Кремль не отримує того, що хотів би, й не отримає. Адже Пекін не буде переходити червону лінію.
"Китай розуміє, що можна отримати від Росії й ніхто слова не скаже, а чого не можна робити, тому що тоді Пекін матиме проблеми з США і ЄС. Це гра і я не думаю, що у Путіна має білі фігури у грі з Китаєм, щоб диктувати свої вимоги", – додав американський політолог.
Як Путін переконує Сі у своїй "могутності"
Під час його візиту у березні 2023 року російський президент Владімір Путін нібито запевнив лідера Китаю Сі Цзіньпіна у тому, що війна Росії проти України може тривати п'ять років. Таку інформацію оприлюднили китайські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Крім цього, кремлівський диктатор сказав Сі Цзіньпіну, що буцімто Москва здобуде перемогу у війні.
Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію,
– пише видання Nikkei Asia.
Журналісти зазначили, що така заява Путіна могла вплинути на відносини між Москвою та Пекіном. Зокрема, відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.
Китайське ЗМІ зауважило, що Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.