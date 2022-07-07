СБУ затримала агента росії, який розвідував позиції української ППО на Сході

Служба безпеки України продовжує виявляти та затримувати зрадників і колабораціоністів. Цього разу такого знайшли на Дніпропетровщині.

росіяни хотіли дізнатись, де розташовані системи протиповітряної оборони ЗСУ біля південного та східного фронтів. На Дніпропетровщині російський агент розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Як саме діяв зрадник

Ворожий агент отримував координати й мав передати їх своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

Є версія, що окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення різних диверсій. Таким чином хотіли нейтралізувати протиповітряний захист України.

У СБУ зазначають, що за останні дні система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими росіяни намагалися обстріляти область.

Зрадника завербували представники російських спецслужб, щоб він проводив розвідувально-підривну діяльність. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за двома статтями. Йому обрали запобіжний захід – тримають під вартою.

СБУ затримує зрадників

Правоохоронці час від часу звітують про свої успішні спецоперації із затримання злочинців-зрадників. З початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала понад 1 тисячу хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України. Заблокували майже півтори тисячі російських інтернет-ресурсів, через які ворог вів інформаційні диверсії та поширював кремлівську пропаганду.

Навіть виявили, що незаконну діяльність ворожих російських агентів координувала директорка однієї зі шкіл Києва. Вони пообіцяли їй посаду "міністра освіти", якщо захоплять Київ і створять свою адміністрацію. Але співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора.

Також Служба безпеки України викривала масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на територію України. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

Детальніше про затримання російського агента: дивіться відео