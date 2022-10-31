Брали в полон та вбивали: ДБР повідомило про підозру зрадникам, які штурмували "Азовсталь"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зрадникам України. Вони брали участь у захопленні "Азовсталі".

Тепер зрадникам загрожує в'язниця. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Зрадники України брали участь у захопленні "Азовсталі"

Як стало відомо, ДБР повідомило про підозру так званому міністру МВС "ДНР" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "Каскад".

Російські найманці у травні цього року під керівництвом так званого міністра брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали зокрема й мирних громадян, які переховувались там під захистом українських військових.

Також встановлено, що зрадники України брали в полон наших захисників.



Семи громадянам повідомлено про підозру у держзраді / фото Офіс генпрокурора

ДБР повідомило про підозру зрадникам: дивіться відео

Що загрожує зрадникам

Наразі досудове розслідування триває.Бойовикам повідомили про підозру у державній зраді, а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань. У разі затримання їм може загрожувати довічне ув’язнення.

У відомстві наголосили, що всі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу будуть викриті та притягнуті до відповідальності.

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