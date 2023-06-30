Закликає писати доноси: хакери зламали пошту колаборантки, яка "полює" на мешканців Мелітополя

30 червня 2023, 17:29
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Джерело:

"Кібер Спротив"

Хакери зламали сторінку зрадниці Маріни Стародубець. Вона створила анонімний проросійський телеграм-канал "Ждуни Мєлітополя".

Там зрадниця закликала любителів "русского мира" писати доноси на мешканців Мелітополя, які не мають проросійських поглядів. Зламавши її пошту, хакери знайшли й доноси, які місцеві писали на своїх знайомих та сусідів. 

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Хакери зламали пошту колаборантки

Хакери зазначили, що Маріна Стародубець вирішила "полювати" на українців в Мелітополі. 

Наша здобич створила типу анонімний канал "Ждуни Мєлітополя" для інформування "граждан федІрації", куди закликала писати доноси на мешканців українського міста,
– повідомили хакери.  

Зламавши її пошту хакери побачили не тільки інформацію про саму Маріну, але й всіх, хто писав "анонімні доноси" на сусідів.

"Відтак база колаборантів поповнилась новими персонажами. До зустрічі в Мелітополі, півники", – зазначили хакери. 

Водночас у Центрі національного спротиву написали, що:

  • вже передали перелік тих, хто робив доноси, до правоохоронних органів;
  • після звільнення регіону всіх колаборантів чекає покарання, передбачене українським законом. 

Що відомо про зрадників України / Скриншоти з "Кібер Спротив" та Центру національного спротиву

 

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Автор: Діана Квасневська