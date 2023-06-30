Закликає писати доноси: хакери зламали пошту колаборантки, яка "полює" на мешканців Мелітополя

Хакери зламали сторінку зрадниці Маріни Стародубець. Вона створила анонімний проросійський телеграм-канал "Ждуни Мєлітополя".

Там зрадниця закликала любителів "русского мира" писати доноси на мешканців Мелітополя, які не мають проросійських поглядів. Зламавши її пошту, хакери знайшли й доноси, які місцеві писали на своїх знайомих та сусідів.

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Хакери зламали пошту колаборантки

Хакери зазначили, що Маріна Стародубець вирішила "полювати" на українців в Мелітополі.

Наша здобич створила типу анонімний канал "Ждуни Мєлітополя" для інформування "граждан федІрації", куди закликала писати доноси на мешканців українського міста,

– повідомили хакери.

Зламавши її пошту хакери побачили не тільки інформацію про саму Маріну, але й всіх, хто писав "анонімні доноси" на сусідів.

"Відтак база колаборантів поповнилась новими персонажами. До зустрічі в Мелітополі, півники", – зазначили хакери.

Водночас у Центрі національного спротиву написали, що:

вже передали перелік тих, хто робив доноси, до правоохоронних органів;

після звільнення регіону всіх колаборантів чекає покарання, передбачене українським законом.

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