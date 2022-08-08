Зранку 8 серпня росіяни випустили по Україні 4 "Калібри": сили ППО збили всі ракети

російські окупанти завдали ракетних ударів по території України зранку 8 серпня. Смертоносні снаряди летіли з акваторії Чорного моря.

Де збили ворожі ракети

Ракети типу "Калібр" запустили близько 10 години ранку. На щастя, всі снаряди збили наші сили ППО.

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Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі,

– розповіли наші військові.

Одну російську ракету збили бійці в Одеській області, а решту три – в центральній частині України.

Уламки однієї ракети впали на цивільний об'єкт

Одну російську ракету збили в небі над Уманським районом Черкаської області. Уламки смертоносного снаряда впали на об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, 2 людей постраждали. Їх вже відвезли у лікарню.

Крім того, на місці події спалахнула пожежа. Площа загоряння сягнула 70 квадратних метрів. Гасити вогонь довелося 10 рятувальникам.

Додамо, що зранку росіяни також обстріляли Харків. По місту ворог гатив з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На жаль, одна людина загинула, а ще двоє – зазнали поранень. Водночас 22 касетні снаряди не розірвалися. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вони фіксують наслідки злочинів російських окупантів.

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росіяни обстріляли Вінницьку область 7 серпня

Ввечері у Вінницькій області пролунали звуки вибухів. У Збройних Силах України заявили, що росіяни завдали ракетного удару по військових об'єктах регіону. На жаль, є постраждалі.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили лише за 3 хвилини до "прильоту". З'ясувалося, що на Вінниччині трапився збій системи оповіщення. Наразі встановлюють причини, чому так сталося.

Водночас аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков припустив, що сирени могли не спрацювати через тип ракет, які запустив ворог. Адже з "Кинджалу" випускають гіперзвукові ракети, а їх складно перехопити через висоту та швидкість.

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