Ракети вироблялись лише в Росії: ППО "Бук" можуть повернутись на бойове чергування в Україну

14 листопада 2023, 11:05
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Радянські ЗРК "Бук-М1" працювали завдяки ракетам С-300, які виробляють лише в Росії, тому вони у нас закінчилися. Утім, на пускові установки вдалося адаптувати американські ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Модифіковані системи ППО вже пройшли успішне випробування на полігоні у Сполучених Штатах. Детальніше про переобладнані установки розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Які переваги "Бук-М1"

За словами Світана, в Україні зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" десятки одиниць. Основне завдання яких – захист колон техніки з повітря. Натомість адаптовані системи ППО зможуть прикривати армійські частини, об'єкти інфраструктури або певні об'єкти в населених пунктах.

Комплекс може прикривати у радіусі 10 – 15 кілометрів, залежно від висоти й того, як стоїть,
– пояснив військовий експерт.

Як вдалося адаптувати ЗРК "Бук-М1" під ракети RIM-7 Sea Sparrow: дивитися відео

Натомість максимальна дальність пострілу – 20 – 30 кілометрів, а швидкість – 4 256 кілометрів на годину. Модифікований "Бук-М1" допоможе в боротьбі проти російсько-іранських "Шахедів", крилатих ракет і літаків.

Що відомо про модифікацію "Бук-М1"

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що радянські ракетні комплекси "Бук-М1", які використовує українська протиповітряна оборона, вдалося переобладнати під американські ракети.
  • У травні Ігнат заявляв, що Україні у перспективі доведеться замінити усі радянські системи ППО на нові. На той момент основними системами, які використовувала українська протиповітряна оборона, були "Бук-М1" та С-300, а також С-125.
  • NYT написало про створення гібридних зенітно-ракетних комплексів. Проєкт має дві задачі: поєднати радянський ЗРК "Бук" із ракетою Sea Sparrow, а також – поєднати радянські радари із ракетами Sidewinder.
Автор: Анжеліка Галесевич