Ракети вироблялись лише в Росії: ППО "Бук" можуть повернутись на бойове чергування в Україну
Радянські ЗРК "Бук-М1" працювали завдяки ракетам С-300, які виробляють лише в Росії, тому вони у нас закінчилися. Утім, на пускові установки вдалося адаптувати американські ракети RIM-7 Sea Sparrow.
Модифіковані системи ППО вже пройшли успішне випробування на полігоні у Сполучених Штатах. Детальніше про переобладнані установки розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Які переваги "Бук-М1"
За словами Світана, в Україні зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" десятки одиниць. Основне завдання яких – захист колон техніки з повітря. Натомість адаптовані системи ППО зможуть прикривати армійські частини, об'єкти інфраструктури або певні об'єкти в населених пунктах.
Комплекс може прикривати у радіусі 10 – 15 кілометрів, залежно від висоти й того, як стоїть,
– пояснив військовий експерт.
Як вдалося адаптувати ЗРК "Бук-М1" під ракети RIM-7 Sea Sparrow: дивитися відео
Натомість максимальна дальність пострілу – 20 – 30 кілометрів, а швидкість – 4 256 кілометрів на годину. Модифікований "Бук-М1" допоможе в боротьбі проти російсько-іранських "Шахедів", крилатих ракет і літаків.
Що відомо про модифікацію "Бук-М1"
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що радянські ракетні комплекси "Бук-М1", які використовує українська протиповітряна оборона, вдалося переобладнати під американські ракети.
- У травні Ігнат заявляв, що Україні у перспективі доведеться замінити усі радянські системи ППО на нові. На той момент основними системами, які використовувала українська протиповітряна оборона, були "Бук-М1" та С-300, а також С-125.
- NYT написало про створення гібридних зенітно-ракетних комплексів. Проєкт має дві задачі: поєднати радянський ЗРК "Бук" із ракетою Sea Sparrow, а також – поєднати радянські радари із ракетами Sidewinder.