NASAMS на захисті українського неба: генерал розповів, які міста можна прикрити

24 липня 2022 , 11:39
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Джерело:

Obozrevatel

Україна має отримати сучасні зенітно-ракетні комлекси NASAMS. За умови більших поставок норвезьких ЗРК українське небо можна прикрити до кінця 2023 року.

Про це розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше у Повітряних силах зазначили, що Україна отримає дві батареї NASAMS.

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Перші ЗРК NASAMS можуть прикрити небо над Києвом

Перші ЗРК, які отримає України, передусім можуть прикрити небо над Києвом.

Треба прикривати столицю, центр прийняття рішень, а ще одну використовувати деінде,
– пояснив Романенко.

Генерал пояснив, радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою сягає 20 кілометрів і 40 кілометрів за дальністю. Разом з тим, під час бойових дій зі ЗРК ще не перевірялись. Проте вони зможуть працювати по балістичних та крилатих ракетах. Мають збивати NASAMS  і російські "Іскандери".

За NASAMS країни стоять у черзі, – Повітряні сили ЗСУ

Раніше у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що ці ЗРК – сучасні і стоять на озброєнні у дуже небагатьох країн світу. За  NASAMS доводиться "стояти в черзі". Разом з ЗРК Україні мають передати пускові установки, машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів. Проте жодних деталей до самої передачі не повідомляють.

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Перевага ЗРК NASAMS: інформація Defence Express

  • Експерти кажуть, що дві батареї NASAMS цілком  можуть закрити більшу частину повітряного простору над Києвом та околицями.
  • Радіолокатор ЗРК може обробляти приблизно до 60 цілей водночас, так само як і на 15 цілей видавати вказівки.
  • Батарея ЗРК NASAMS другого покоління складається із 12 пускових установок, кожна з яких несе шість ракет.

Дізнайтесь у відео – скільки HIMARS та MLRS дадуть ЗСУ:

 

Автор: Ірина Пундор