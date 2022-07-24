NASAMS на захисті українського неба: генерал розповів, які міста можна прикрити
Джерело:Obozrevatel
Україна має отримати сучасні зенітно-ракетні комлекси NASAMS. За умови більших поставок норвезьких ЗРК українське небо можна прикрити до кінця 2023 року.
Про це розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Раніше у Повітряних силах зазначили, що Україна отримає дві батареї NASAMS.
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Перші ЗРК NASAMS можуть прикрити небо над Києвом
Перші ЗРК, які отримає України, передусім можуть прикрити небо над Києвом.
Треба прикривати столицю, центр прийняття рішень, а ще одну використовувати деінде,
– пояснив Романенко.
Генерал пояснив, радіус дії NASAMS з покращеними ракетами за висотою сягає 20 кілометрів і 40 кілометрів за дальністю. Разом з тим, під час бойових дій зі ЗРК ще не перевірялись. Проте вони зможуть працювати по балістичних та крилатих ракетах. Мають збивати NASAMS і російські "Іскандери".
За NASAMS країни стоять у черзі, – Повітряні сили ЗСУ
Раніше у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що ці ЗРК – сучасні і стоять на озброєнні у дуже небагатьох країн світу. За NASAMS доводиться "стояти в черзі". Разом з ЗРК Україні мають передати пускові установки, машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів. Проте жодних деталей до самої передачі не повідомляють.
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Перевага ЗРК NASAMS: інформація Defence Express
- Експерти кажуть, що дві батареї NASAMS цілком можуть закрити більшу частину повітряного простору над Києвом та околицями.
- Радіолокатор ЗРК може обробляти приблизно до 60 цілей водночас, так само як і на 15 цілей видавати вказівки.
- Батарея ЗРК NASAMS другого покоління складається із 12 пускових установок, кожна з яких несе шість ракет.
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