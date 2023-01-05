Найвразливіші центри будуть захищені від ракет: скільки ЗРК Patriot потрібно Україні

Батарея ЗРК Patriot, яку США пообіцяли передати України, частково посилить захист українського неба. Зазвичай підготовка персоналу для обслуговування комплексу займає один рік, але українські військовослужбовці зможуть навчитися за півроку.

Про це 24 каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, одна батарея ЗРК Patriot потребує орієнтовно 90 осіб персоналу.

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Скільки Україні потрібно комплексів

Експерт з авіації розповів, що вже є інформація, що цей комплекс відвантажують в якусь країну поблизу кордонів України або в Німеччину. Там буде проходити навчання.

Попри інформацію щодо потенційного закінчення ракет у Росії, якими вона тероризує Україну, у неї все ще є можливості виробляти орієнтовно 45 ракет на місяць різних типів, в тому числі й балістичні, а ще є ризик постачання ракет з Ірану, тобто загроза залишатиметься до кінця війни.

Саме від балістичних ракет може захистити комплекс Patriot, але для повноцінного захисту, однієї батареї недостатньо. Для того, щоб захистити важливі центри потрібно щонайменше десять комплексів.

Терміни навчання можна скоротити

Валерій Романенко розповів, що навчання за американськими стандартами проходить один рік і в американській армії комплексом керують сержанти. Для того, щоб українські військові навчились швидше, можна залучити офіцерів із вищою технічною освітою. В такому випадку, термін навчання можна скоротити вдвічі.

Крім цього, наші офіцери вже більш-менш знайомі із комплексами NASAMS, з комплексами IRIS-T. Єдине, що їм важко буде освоїти – радари з новими принципами роботи, з активними фазованими антенними решітками, які є основою комплексу Patriot,

– зазначив Романенко.

Окрім бойового застосування комплексу, українські військові також потребують вміння нескладного ремонту в польових умовах. Експерт з авіації висловив сподівання, що цього також навчать персонал.

Валерій Романенко розповів скільки Patriot потребує Україна: дивіться відео

Валерій Романенко висловив сумнів, що українців могли почати навчати раніше анонсованої передачі ЗРК, оскільки в США жорстка пунктуальність та ніхто б не міг допустити українських фахівців до навчання до підпису президента США.

"Важко сказати, але до підпису президента Джо Байдена ніхто в американській армії не допустив би жодного нашого фахівця до будь-якої навіть найзагальнішої документації по Patriot. Там така пунктуальність, що німці й поруч не сиділи", – сказав Романенко.



На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

Передача Patriot Україні: що відомо