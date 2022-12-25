Ще більше Patriot: Україна вже працює, щоб отримати нові системи ППО від США

Україна вже працює над тим, щоб отримати ще більше ЗРК Patriot від США. Вашингтон тільки в грудні вирішив надати Українці ці системи протиповітряної оборони.

Про те, що Київ очікує отримати ще більше Patriot від Вашингтона, в ефірі телемарафону заявила пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона процитувала слова Володимира Зеленського під час зустрічі з Джо Байденом, який подякував за Patriot і водночас зазначив, що Україна проситиме про нові системи ППО.

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Україна працює, щоб вже оголошена батарея від США не була єдиною

Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж – що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи,

– сказала вона.

Крім того, пані посол розповіла про конкретні результати візиту Володимира Зеленського до США. За її словами, у Конгресі "сильно активізувався процес ухвалення рішень". Йдеться про:

законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США;

допомога Україні на 45 мільярдів доларів;

і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів як допомогу Україні.

Також Маркарова наголосила на роботі по безпековому пакету. За її словами, у пакеті, крім Patriot, "багато нових спроможностей".



Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

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