США тримають рівень секретності, – експерт сказав, чи можуть ППО Patriot вже захищати Україну

Останніми тижнями активізувалися розмови про те, що США можуть передати Україні ЗРК Patriot. Було б дуже добре, якби ці системи "по-тихенькому" передали, і вони б таємно собі працювали, як це було з деяким озброєнням.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, у Пентагоні намагається зберігати певний рівень секретності щодо передачі деяких видів озброєння.

До теми Передача може бути швидкою, – військовий експерт назвав особливості Patriot

Розумію, що передача озброєння Україні є вкрай важливим інформаційним елементом. Але діло в тому, що Пентагон навряд чи так публічно про все оголосить. Там намагаються тримати рівень секретності, коли йдеться про комплекс, одна батарея якого коштує на експорт 1 мільярд доларів,

– зазначив Катков.

У такий спосіб Україні передали протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Про це стало відомо тільки тоді, коли окупанти знайшли уламки цього озброєння.

Скільки Україна може отримати Patriot

Як наголосив Катков, все впирається у вартість комплексу – 1 мільярд доларів за батарею. Тільки в американській термінології "батарея" більше дорівнює поняттю "зенітний ракетний комплекс". Це – радар, командний пункт, 8 пускових та інша техніка, необхідна для виконання вогневих завдань.

Всередині однієї пускової може бути до 16 ракет. На рівні 17 року для американської армії одна ракета коштувала 3 мільйони доларів. 16 множимо на 3, а потім на 8. Загалом вийде майже 400 мільйонів доларів за повний запуск усіх ракет з 8 пускових,

– розповів Катков.

Скільки Україна може отримати ЗРК Patriot – думка Каткова: дивіться відео

За його словами, остання версія Patriot може збивати балістичні ракети. Але дальність роботи невелика – до 60 кілометрів. Тому, щоб серйозно закрити небо над українськими містами, потрібно з 1,5 – 2 десятки цих систем.

Сумнівно, що Україна отримає таку кількість Patriot. Адже це коштуватиме 20 мільярдів доларів.

Чи передадуть Україні ЗРК Patriot: коротко