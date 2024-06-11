Україна отримає десятки ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, – Пісторіус
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що країна спільно з іншими державами вирішила передати Україні 100 ракет-перехоплювачів. Ці ракети призначені для зенітного ракетного комплексу Patriot.
Частину з цих перехоплювачів Німеччина уже передала Києву. Про це Борис Пісторіус заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в землі Мекленбург-Передня Померанія, передає 24 Канал.
До теми Третя установка Patriot та боєприпаси: Шольц пообіцяв найближчими тижнями та днями допомогу
Україна отримає ракети-перехоплювачі для Patriot
Міністр оборони Німеччини під час своєї заяви нагадав про свій нещодавній візит до Одеси, де він став свідком наслідків російських ракетних ударів. Він також оголосив про новий пакет допомоги нашій державі для боротьби проти російської агресії.
І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні,
– сказав Пісторіус.
Він також повідомив, що Німеччина разом з Данією, Нідерландами та Норвегією робить свій внесок у посилення системи протиповітряної оборони України, надаючи перехоплювачі.
Німецький міністр заявив, що 32 перехоплювачі вже були доставлені протягом останніх двох днів, а решта 68 мають прибути протягом найближчих тижнів.
Наостанок Пісторіус підкреслив, що ці ракети відіграватимуть вирішальну роль у захисті української інфраструктури та життів громадян в Україні.
Партнери також нададуть ЗРК Patriot
- Президент України Володимир Зеленський під час тієї ж самої пресконференції заявив, що наша держава отримає додаткові комплекси Patriot. Наразі Київ веде перемовини щодо цього із США та європейськими партнерами.
- Зеленський наголосив, що наразі мовиться про 2 – 3 системи протиповітряної оборони. Однак глава держави не став уточнювати, з ким саме з країн Європи ведуться переговори, оскільки Україна ще чекає на підтвердження відповідних рішень.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв протягом найближчих тижнів та місяців поставити в Україну третю систему ППО Patriot. Також глава німецького уряду пообіцяв поставити в Україну установки IRIS-T, Gepard, а також додаткові ракети та боєприпаси.