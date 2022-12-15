Доволі суттєве підсилення ППО України: яке головне призначення комплексів Patriot

Останнім часом почастішали розмови, що Україна може отримати американський ЗРК Patriot. Ця система допоможе суттєво посилити українську ППО.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, наразі невідомо, скільки ЗРК Patriot може отримати Україна. Надходили дані, що йдеться по щонайменше 8 пускових установок. А це – 1 батарея.

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Суттєво посилять захист українського неба

Як наголосив Попович, українська ППО поступово посилюється. Разом з іншими установками, які передали міжнародні партнери, можливості стають все кращими.

Україні потрібні ці ЗРК особливо на тлі інформації, що Іран таки може передати Росії власні балістичні ракети. Patriot якраз призначений для збиття таких повітряних цілей.

Це доволі суттєво посилення. Головне призначення Patriot – знищення балістичних цілей. А можливості української ППО щодо знищення цих ракет доволі обмежені,

– підкреслив Попович.

Суттєво посилять українську ППО – Попович про можливу передачу Patriot: дивіться відео

США можуть передати Україні ЗРК Patriot