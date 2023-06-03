У рази більше, ніж уже є: Зеленський відповів, скільки систем Patriot потрібно Україні

Військова допомога від західних партнерів допомогла Україні посилити захист власного неба на тлі російських атак. Однак про повний захист поки що не йдеться, тому наша держава потребує додаткових систем ППО, зокрема Patriot, які надзвичайно добре проявили себе в Україні.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю висловив подяку партнерам за вже надану підтримку. Водночас глава держави зазначив, що нам потрібна додаткова підтримка та нові ЗРК Patriot.

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Скільки ЗРК Patriot хоче отримати Україна

Володимир Зеленський наголосив, що поставки систем ППО та додаткових ракет повинні бути швидшими, оскільки кожна затримка має надзвичайно високу ціну – людські життя.

Президент відзначив, що Україна потребує додаткових ЗРК Patriot для захисту нашого неба від російських ракет та дронів і від ворожої авіації. Володимир Зеленський наголосив, що зараз це єдина система ППО, яка здатна збивати найновіші російські ракети.

За словами глави держави, нам потрібно щонайменше 50 батарей ЗРК Patriot. За даними американської преси, зараз в нашій країні розгорнуті щонайменше 2 батареї. Тобто нам потрібно у 25 разів більше батарей.

ЗРК Patriot проти російських "Кинджалів"

Ще у грудні минулого року США вирішили надати Україні ЗРК Patriot, про які тривалий час просив Київ. Також такі системи вирішила надати Німеччина. Цієї весни перші батареї вже розгорнули в Україні.

Уночі 4 травня росіяни під час чергової атаки запустили аеробалістичну ракету "Кинджал" – своє найновіше "аналогов нет" озброєння. Російська пропаганда заявляла, що цю ракету збити неможливо, однак сили ППО за допомогою ЗРК Patriot збили цю ракету. Спершу про це повідомили ЗМІ, а згодом і підтвердили у Повітряних силах. Українські військові стали першими, хто знищив передову російську ракету.

Росіяни ж почали заявляти про нібито знищення американського ЗРК. Однак це виявилося лише фантазією окупантів. Зокрема тому, що батарея ЗРК має чимало компонентів, які стоять на певній відстані одне від одного.

Уночі 16 травня росіяни вирішили запустили ще 6 "Кинджалів" у напрямку столиці. Однак і їх усіх знищила українська ППО. Таким чином ЗРК Patriot знищив уже 7 найновіших ракет росіян, проти яких у нас тривалий час не було ефективного захисту.