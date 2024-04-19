НАТО працює, щоб передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наразі працює над тим, щоб передати Україні якомога більше систем ППО. Мовиться не лише про зенітно-ракетні комплекси типу Patriot.

Для цього, за словами Столтенберга, НАТО проводить консультації з членами блоку, щоб вони передали частину своїх систем протиповітряної оборони в Україну.

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НАТО працює над передачею Україні систем ППО

Генеральний секретар НАТО зауважив, що країни-члени Альянсу працюють над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Для цього блок веде діалог з деякими конкретними країнами.

Батареї Patriot є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети й, особливо, гіперзвукові російські ракети "Кинджал",

– зауважив генсек.

Він також додав, що країни НАТО мають інші системи. Зокрема, це такі комплекси, як NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.

"Ми працюємо в НАТО з усіма членами альянсу і просимо їх надати системи, такі як, наприклад, Patriot або SAMP/T, а також інші системи, такі як NASAMS і багато інших. А тих членів альянсу, які не мають систем протиповітряної оборони, ми просимо надати фінансову підтримку", – розповів Столтенберг.

Генеральний секретар також наголосив на важливості підтримки України з боку країн-членів НАТО для захисту своєї країни. Він зазначив, що хоча 99% підтримки України надходить від країн-членів НАТО, все ще існує потреба в додаткових діях для допомоги нашій державі у протидії ворогу.

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