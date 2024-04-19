НАТО працює, щоб передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot – Столтенберг
Джерело:НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наразі працює над тим, щоб передати Україні якомога більше систем ППО. Мовиться не лише про зенітно-ракетні комплекси типу Patriot.
Для цього, за словами Столтенберга, НАТО проводить консультації з членами блоку, щоб вони передали частину своїх систем протиповітряної оборони в Україну.
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НАТО працює над передачею Україні систем ППО
Генеральний секретар НАТО зауважив, що країни-члени Альянсу працюють над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Для цього блок веде діалог з деякими конкретними країнами.
Батареї Patriot є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети й, особливо, гіперзвукові російські ракети "Кинджал",
– зауважив генсек.
Він також додав, що країни НАТО мають інші системи. Зокрема, це такі комплекси, як NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.
"Ми працюємо в НАТО з усіма членами альянсу і просимо їх надати системи, такі як, наприклад, Patriot або SAMP/T, а також інші системи, такі як NASAMS і багато інших. А тих членів альянсу, які не мають систем протиповітряної оборони, ми просимо надати фінансову підтримку", – розповів Столтенберг.
Генеральний секретар також наголосив на важливості підтримки України з боку країн-членів НАТО для захисту своєї країни. Він зазначив, що хоча 99% підтримки України надходить від країн-членів НАТО, все ще існує потреба в додаткових діях для допомоги нашій державі у протидії ворогу.
Нідерланди і низка країн шукають Patriot для України
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди, Данія та Чехія розглянуть можливості, як доєднатися до ініціативи Німеччини. Мовиться про передачу додаткових систем ППО Україні, зокрема, й ЗРК Patriot.
- Глава нідерландського уряду зазначив, що у цьому контексті країни мають три шляхи втілення свого плану. Один з них – виробляти більше самостійно в середньостроковій перспективі, дивитися, що ще ми можемо поставити в Україну з наших власних запасів, і купувати те, що є в наявності в усьому світі.
- Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що Нідерланди – не єдина країна, яка шукає Patriot для України. Однак це одна з країн, яка заявила про свої наміри допомогти нашій державі публічно, придбавши батарею ЗРК у будь-якої країни за будь-яку ціну.