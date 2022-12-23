Навесні побачимо ППО Patriot в дії, – експерт про використання цієї системи
Сполучені Штати таки передали Україні довгоочікувану батарею ЗРК Patriot. Це важливе політичне рішення, однак потрібно дочекатися, коли їх використають в бою.
Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, на освоєння цих ЗРК піде певна кількість часу. Зараз оцінки дещо відрізняються.
До теми У ворога не залишиться жодних шансів: скільки HIMARS, NASAMS та Patriot передадуть ЗСУ США
Коли можна очікувати на Patriot в Україні
Як наголосив Ступак, за деякими даними, потрібно близько 90 людей, щоб обслуговувати усі системи, які пов'язані з батареєю Patriot. Вже озвучували прогнози, що приблизно навесні можна очікувати цю ЗРК на бойовому чергуванні в Україні.
Утім, Ступак впевнений, що це буде значно швидше. Українські військові швидко опановують західну техніку.
Були оцінки, що десь навесні вже будуть Patriot. Але я думаю, що це буде набагато швидше. Наші військові себе добре зарекомендували. Вони в 3 – 4 рази швидше проходять курси користування зброєю, ніж передбачено номенклатурними документами,
– зазначив Ступак.
Він переконаний, що для освоєння цих систем відберуть найкращих українських фахівців, які згодом вже навчатимуть інших військових.
Коли можна очікувати на Patriot в Україні – думка Ступака: дивіться відео
Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу
Україна отримає ЗРК Patriot від США
- Сполучені Штати нададуть Україні 1 батарею ЗРК Patriot. Вони оголосили про новий пакет військової допомоги під час візиту Володимира Зеленського до США.
- Раніше військовий експерт Роман Світан пояснив, як Patriot зможе посилити українську ППО.
- Крім того, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, яку територію України зможе перекрити батарея Patriot.