Навесні побачимо ППО Patriot в дії, – експерт про використання цієї системи

Сполучені Штати таки передали Україні довгоочікувану батарею ЗРК Patriot. Це важливе політичне рішення, однак потрібно дочекатися, коли їх використають в бою.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, на освоєння цих ЗРК піде певна кількість часу. Зараз оцінки дещо відрізняються.

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Коли можна очікувати на Patriot в Україні

Як наголосив Ступак, за деякими даними, потрібно близько 90 людей, щоб обслуговувати усі системи, які пов'язані з батареєю Patriot. Вже озвучували прогнози, що приблизно навесні можна очікувати цю ЗРК на бойовому чергуванні в Україні.

Утім, Ступак впевнений, що це буде значно швидше. Українські військові швидко опановують західну техніку.

Були оцінки, що десь навесні вже будуть Patriot. Але я думаю, що це буде набагато швидше. Наші військові себе добре зарекомендували. Вони в 3 – 4 рази швидше проходять курси користування зброєю, ніж передбачено номенклатурними документами,

– зазначив Ступак.

Він переконаний, що для освоєння цих систем відберуть найкращих українських фахівців, які згодом вже навчатимуть інших військових.

Коли можна очікувати на Patriot в Україні – думка Ступака: дивіться відео

Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає ЗРК Patriot від США