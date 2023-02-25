Чи зможуть ЗРК Patriot знищувати С-300: полковник ЗСУ назвав оптимальний варіант боротьби

Росіяни регулярно використовують ракети з С-300, щоб тероризувати мирне населення України. В теорії цілком можливо збивати ці засоби ураження за допомогою ЗРК Patriot. Але має зійтись низка умов.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він прокоментував думку про те, якщо поставити батарею Patriot на Харківщині, то вони могли б збивати ракети з С-300, які запускають з Бєлгородської області.

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Чи можуть Patriot збивати ракети з С-300

За словами Світана, Patriot може спіймати ракети з С-300 на зльоті, коли вони лише починають набирати швидкість. Утім, якщо вона розженеться, то збити її доволі складно.

Все залежить від того, на якій дальності та азимуті стоятимуть пускові та локатори, щоб точку зустрічі вичислити – чи вдогін, чи на зустрічних курсах. Це можливо. Я думаю, що незабаром ми б могли таке побачити,

– зазначив Світан.

Він пригадав, як нещодавно над Бєлгородською областю попадала низка ракет з С-300, які росіяни запустили по Україні. Це наводить на думку, що якийсь західний ЗРК міг їх позбивати. Однак підтверджень цьому немає.

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Світан підкреслив, що оптимальний варіант убезпечити Харківщину та інші прифронтові зони – знищувати самі пускові установки та локатори ворожих систем С-300. В майбутньому, очевидно, доведеться вибивати ці ЗРК углиб території Росії на 100 – 150 кілометрів, щоб повністю уберегти Україну від таких терористичних атак.

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