Patriot рятує тисячі життів в Україні: NYT пояснили, що буде у разі нестачі ракет ППО

Україна отримала від західних партнерів зенітно-ракетні комплекси Patriot, які ефективно збивають балістичні ракети Росії. Однак Вашингтон попередив, що не зможе довго передавати Києву ракети для цих систем ППО.

Західні журналісти поспілкувалися з українським військовим, який є командиром батареї ППО Patriot. Він попросив називати себе просто Володимиром через чутливість операцій його підрозділу.

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Що розповів український захисник

Володимир згадав російську атаку 11 грудня. Тоді близько 4 ранку радар зафіксував якусь аномалію. Пізніше з'ясувалося, що це росіяни запустили балістику у бік Києва, яка дуже швидко рухалася. У той час мільйони мирних жителів та гостей Києва спали.

Співрозмовник зауважив, що ракетні бої в Україні розгортаються за лічені хвилини. Того раннього ранку не було часу навіть для оголошення повітряної тривоги у Києві. Команда Володимира відстежувала залп ворожих ракет з мобільного диспетчерського пункту під столицею, коли алгоритми ЗРК Patriot обчислювали швидкість, висоту та намічений курс російської балістики. Після цього ракети-перехоплювачі збивали одну ракету противника за одною.

Враховуючи те, що Patriot – одна з небагатьох систем, яка може ефективно збивати балістичні ракети, а балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі,

– сказав він.

У матеріалі зауважується, що та ніч виявилася успішною для захисників українського неба.

Чому не можна припиняти постачання ракет ППО

Як пише видання, офіційні представники Білого дому попередили, що США скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами. Їхня вартість оцінюється приблизно у 2 – 4 мільйонів доларів за одну одиницю.

Володимир згадав, що під час збиття першої російської балістичної ракети 4 травня всі дуже здивувалися. Після цього зросла довіра до ЗРК Patriot.

Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам. Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни,

– пояснив співрозмовник.

За його словами, Patriot постійно переміщують. Це робиться для того, щоб росіяни не дізналися місце перебування ЗРК.

Що кажуть експерти про ЗРК Patriot