Жданов сказав, чи зможе система Patriot захистити Харків від ракет С-300

ЗРК Patriot заступили на бойове чергування в Україні. Та якщо ця система ППО буде в Харкові, то вона буде збивати ракети, які летять.

Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Жданов зазначив, що мовиться, наприклад, про ракети С-300, які летять по Харкову.

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"Інші види там можуть збивати інші засоби ППО, що і буде, напевно, робитися", – наголосив він.

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Чи буде в Харкові ЗРК Patriot

Однак, чи поставлять цю систему ППО у Харкові – невідомо.

Подивимося, як вирішить Генштаб,

– сказав Олег Жданов.

Теоретично, ця ППО може збивати й літаки над Бєлгородом. Утім, для цього, за словами Жданова, її треба буде ставити майже біля кордону.

"Але літаки ми на чужій території не збиваємо. Пішла хвиля, що США прохають не бити по території Росії. Воювати лише на своїй території", – розказав військовий експерт.

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