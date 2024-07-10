Зеленський оцінив, чи достатньо ЗРК Patriot отримала Україна від партнерів

За словами українського президента, нових систем Patriot недостатньо для повного захисту неба. Водночас Володимир Зеленський подякував США за надану допомогу.

У вівторок, 9 липня, глава нашої держави прибув на саміт НАТО, що відбуватиметься у Вашингтоні до 11 липня. В Інституті Рональда Рейгана він відповів на запитання, зокрема, щодо ЗРК Patriot, – інформує 24 Канал.

Дивіться також У Вашингтоні стартував ювілейний саміт НАТО: які заяви вже зробили країни-члени Альянсу

Зеленський про Patriot для України

Український президент згадав, що наша держава потребує захисту повітряного простору. Остання атака на столицю, у ході якої постраждала дитяча лікарня "Охматдит", – яскравий цьому приклад.

Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Але цього недостатньо, ніколи не достатньо,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський констатував, що росіяни використовують різні типи нового озброєння. Україна також повинна вдосконалювати власний арсенал, аби ефективно протистояти агресії.

Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип,

– наголосив президент.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Дивіться також Україна отримає "десяток систем ППО" найближчими місяцями, – Байден анонсував важливу допомогу

Під час цієї ж пресконференції у Вашингтоні Зеленський відповів, скільки літаків F-16 потребує Україна, аби протистояти Росії у небі. За його словами, йдеться про 128 одиниць, які можуть утворити повітряний флот.