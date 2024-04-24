Намагаються скопіювати Patriot: Світан оцінив можливості російських С-500

Росія вкотре повідомила про постачання нових ЗРК С-500 до російської армії. Та ці комплекси схожі на американський ЗРК Patriot. Однак, із затримкою у 40 років.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни лише нині вирішили розділити функції ЗРК. Так є дві ракети – одна проти аероцілей та ще одна – проти балістики. До слова, про оснащення російської армії С-500 заявив міністр оборони країни-агресорки.

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Це все приблизно так, як у ЗРК Patriot. Однак на американській системі ППО це зробили значно раніше.

"С-500 намагаються скопіювати механізм знищення – як це робить Patriot. Ракета з дальністю 500 кілометрів майже нереальна, адже по аеро, по балістичних цілях – доволі таки велика відстань", – наголосив Світан.

Так, наприклад, доволі складно стримати ракету, яка б'є на 300 кілометрів. При цьому вона "бачить" лише на 50 кілометрів максимум.

Оскільки головка самонаведення ракети не така потужна як наземний локатор, її потрібно супроводжувати. А прямий супровід ракети з дальністю на 500 кілометрів – майже нереальний.

Тут велике питання щодо тактико-технічних даних. Вони дійсно можуть бути такі "аналоговнєтні". ТТД завищені як завжди. Як і були свого часу завищені ТТД С-400 – це добре пофарбована С-300,

– сказав військовий експерт.

Врешті виявилося, що половина механізмів російського ЗРК С-400 "Тріумф" – це механізми С-300. Тобто росіяни модифікували зенітно-ракетний комплекс до певних дальностей, а ще більше – "намалювали" параметрів, яких не існує. Через те, що заявлені характеристики не відповідали реальним технічним даним, від таких ЗРК відмовилася низка країн. Схожа ситуація, вважає Роман Світан, буде і з російськими ЗРК С-500.

"Заявили вони, звісно, серйозні дальності, іноді за межами можливого. Як вони себе покажуть у бою – буде зрозуміло найближчим часом", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, росіяни навряд чи перекинуть такі комплекси до тимчасово окупованого Криму. Адже це буде перша ціль, по якій почнуть працювати українські засоби ураження.

Окупанти ховають свої системи ППО