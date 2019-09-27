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      Зробити дороги за пів року – фантастика, – Криклій

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      Владислав Криклій
      Владислав Криклій / mvs.gov.ua

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не потрібно закидувати обіцянками українців, спершу необхідно зробити, а тоді вихвалятись результатами.

      Криклів в інтерв'ю 24 каналу сказав: "Не треба розповідати людям про те, що ми зробимо ракети нового формату. Ні, давайте побудуємо ракету, полетить, долетить і тоді можна про це говорити".

      Варто знати! Де в Україні можуть з’явитися концесійні дороги і скільки це коштує

      За його словами, якщо говорити про ремонт доріг в Україні, то на це знадобиться трохи часу та коштів.

      Якщо я скажу, що ми за пів року змінимо дороги, то це буде фантастика. 30 років не будували, а тут за пів року зробили,
      – пояснив міністр інфраструктури.

      Також додав: "Якби я мав магічну паличку, то я б це зробив, але, на жаль, таких здібностей в мене немає. Принаймні наразі, але ми над цим працюємо".

      Ці речі ми будемо на себе брати. Є Дорожній фонд, який разом з грошима Міжнародних фінансових організацій, налічує майже 74 мільярди гривень. Також вони планують залучати різні концесійні проєкти, працювати з органами місцевого самоврядування, щоб вони самостійно залучали фінансування,
      – розповів політик. 

      "Ось так будемо з двох фронтів активно будувати дороги – місцеві, регіональні і звісно національні", – зазначив Криклій.

      Важливо! Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі – 74,4 мільярда гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.

      бюджет 2020 рік
      На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Бюджет 2020 Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дороги Гроші
      Джерело: 24 канал
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