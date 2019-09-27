Зробити дороги за пів року – фантастика, – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не потрібно закидувати обіцянками українців, спершу необхідно зробити, а тоді вихвалятись результатами.

Криклів в інтерв'ю 24 каналу сказав: "Не треба розповідати людям про те, що ми зробимо ракети нового формату. Ні, давайте побудуємо ракету, полетить, долетить і тоді можна про це говорити".

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За його словами, якщо говорити про ремонт доріг в Україні, то на це знадобиться трохи часу та коштів.

Якщо я скажу, що ми за пів року змінимо дороги, то це буде фантастика. 30 років не будували, а тут за пів року зробили,

– пояснив міністр інфраструктури.

Також додав: "Якби я мав магічну паличку, то я б це зробив, але, на жаль, таких здібностей в мене немає. Принаймні наразі, але ми над цим працюємо".

Ці речі ми будемо на себе брати. Є Дорожній фонд, який разом з грошима Міжнародних фінансових організацій, налічує майже 74 мільярди гривень. Також вони планують залучати різні концесійні проєкти, працювати з органами місцевого самоврядування, щоб вони самостійно залучали фінансування,

– розповів політик.

"Ось так будемо з двох фронтів активно будувати дороги – місцеві, регіональні і звісно національні", – зазначив Криклій.

Важливо! Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі – 74,4 мільярда гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу