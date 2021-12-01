Зроблю все, щоб Україна стала нашою, – Лукашенко видав неоднозначну заяву
Джерело:BELTA
Олександр Лукашенко знову неоднозначно висловився щодо України. Самопроголошений президент заявив, що робитиме все, аби "країна стала їхньою".
Скандальний політик розповів про своє ставлення до України під час інтерв'ю одному із головних пропагандистів Росії.
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Лукашенко зробив неоднозначну заяву про Україну
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що він ніколи не стане на сторону "націоналістичного угару, який є в Україні".
Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, там народ наш. Це не емоції, це мої тверді переконання,
– продовжив проросійський політик.
Лукашенко додав, що готовий висловити підтримку Москві у випадку ескалації на російсько-українському кордоні. Мовляв, Білорусь буде в "найтіснішому юридичному зв'язку з Росією".
Заява Лукашенка про "російський" Крим: що відомо
- Останнім часом Лукашенко своїми діяти та висловлюваннями демонструє повну залежність від Росії та ретранслює погляди Кремля.
- Зокрема, самопроголошений президент сказав, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Він навіть висловив бажання навідатися туди та попросив Володимира Путіна відвезти його.