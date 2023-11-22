Зросла кількість жертв від удару по лікарні у Селидові: з-під завалів витягли тіло людини

22 листопада 2023, 19:04
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Джерело:

ДСНС України

Російські окупанти 20 листопада вдарили по лікарні у місті Селидове. З-під завалів витягнули тіло ще однієї жертви.

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Ворог атакує цивільну інфраструктуру.

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Селидове. З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи завершено,
– мовиться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей. 

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять!

 

 

 
Автор: Мар'яна Бекало