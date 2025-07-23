Російські ДРГ почали більше заходити в Покровськ: майор запасу припустив задум ворога

У Покровську бійці ЗСУ їхали по вулиці, коли їх неочікувано обстріляли з вогнепальної зброї ворожі ДРГ. Військові задіяли додаткові сили, щоб знайти ці ДРГ і ліквідувати їх. Збільшення кількості диверсійно-розвідувальних груп, як правило, передує наступальним діям.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу зазначив, що диверсійно-розвідувальні групи постійно заходять за лінію фронту й виконують там певні диверсійні або розвідувальні дії. Збільшення кількості ДРГ зазвичай спостерігається перед початком більш потужних наступальних дій саме на цьому напрямку.

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Чи завжди ДРГ діють перед наступом?

Коли розпочинається наступ, то перед ним кількість ДРГ, як правило, зростає. Це – одна зі складових підготовки до наступу.

Але не завжди збільшення ДРГ означає, що там буде проводитися наступ. Можуть бути інші причини. ДРГ – вони постійно заходять. Вони хочуть перевести бої вже безпосередньо в міста, у вуличні бої,

– сказав Олексій Гетьман.

Він додав, що росіяни біля Покровська ведуть бойові дії вже понад рік. Якщо ж бойові дії почнуться безпосередньо в місті – це може затягнутися на місяці, а то й на роки. На інформацію про збільшення кількості ДРГ можна дивитися по-різному.

А як ми дізналися, що кількість ДРГ збільшилася? Ну, давайте просто поставимо питання. Вони що, десь реєструються? Приходять – "давайте, ми зареєструємося на КПП і підемо робити диверсійно-розвідувальні дії"? Ні. Ми кажемо, що їх стало більше – значить, ми більше переловили і більше знищили,

– сказав Гетьман.

Він додав, що те, що військові фіксують ці групи – це хороший показник. Погано було б, якби ці групи залишалися непоміченими. Вони й надалі намагатимуться заходити, тому потрібно посилювати напрямки.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що в Покровськ намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Ворог прагне здобути Покровськ і приділяє головну увагу Покровському та Новопавлівському напрямкам.

Втім, тут є реальні складнощі, адже це підготовлені розвідники, які можуть уночі проникнути будь-куди. Важливо вчасно їх нейтралізувати.

Що відбувається у Покровську: дивіться по карті

До слова, російські окупанти продовжують наступ на Покровському напрямку. Їхня мета – захоплення Покровська – залишається незмінною понад рік. Раніше ворог намагався перерізати логістику із заходу, але ЗСУ зірвали ці плани.

Ймовірно, зараз противник намагається обійти покровсько-мирноградську агломерацію через Добропілля. Особливо небезпечним є рух з північного сходу від Мирнограда. Важливо не допустити перерізання траси Добропілля – Покровськ, адже це ускладнить логістику.

