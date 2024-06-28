Зруйновані 4 поверхи: моторошні кадри після удару Росії по Дніпру

У Дніпрі через удар ворога пошкоджено житловий будинок – дев'ятиповерхівку. Зруйновані 4 поверхи. Відомо про постраждалих.

На місці атаки працюють рятувальні служби. У мережі публікують фото наслідків атаки.

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Кореспонденти Суспільного з місця події повідомляють, що у житловому будинку зруйновано 4 поверхи, п'ятий – пошкоджений. Зазначають, що рух вулицями, що розташовані поруч з місцем удару, перекрито. Також призупинили роботу електротранспорту.



Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі / Фото Суспільного



Чотири поверхи будівлі повністю зруйновані ударом / Фото Суспільного



Рух вулицями поблизу удару перекритий / Фото Суспільного

4 поверхи повністю зруйновані

На обстріл уже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він показав масштаби руйнування будівлі.



У Дніпрі влучання у дев'ятиповерхівку / Фото з телеграму Єрмака

Унаслідок удару є постраждалі

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що унаслідок атаки постраждали люди.

"Через удар ворога постраждав дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновані 4 поверхи. Є постраждалі люди. Всі служби вже працюють", – ідеться у повідомленні.

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