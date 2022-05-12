Зруйнували історію: у школі, яку розбомбили на Чернігівщині, навчався Куліш та інші діячі

Окупанти в ніч на 12 травня обстріляли Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Ракетні удари, які завдали з літака, влучили у місцеві школи. Цим росіяни зруйнували історію, адже в одному з закладів навчався Пантелеймон Куліш та інші діячі.

Про це 24 каналу розповів перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко.

До теми Вибухи та обстріли у багатьох областях: як минула ніч у регіонах

За його словами, в Новгород-Сіверському постраждала славетна на всю Україну школа – ліцей-гімназія імені Костянтина Ушинського. "Це 200-річний заклад, який витримав багато війн, але не пережив "руского міра". Половина школи зруйнован", – каже Шкарпітко.

Цьому навчальному закладу завдано непоправної шкоди. Вже немає славетної будівлі, де навчалися Пантелеймон Куліш, Микола Кибальчич, Костянтин Ушинський та інші діячі,

– пояснив він.

Перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА сподівається, що Україна його відбудує і це знову буде славетний заклад. "Ми покажемо, що навчаємо дітей і піднімемо Україна на щаблі всього світу", – запевнив він.



Зруйнована гімназія у Новгород-Сіверському / Фото ДСНС

На щастя, жертв серед цивільних внаслідок ракетного удару немає. Водночас ДСНС повідомляє, що внаслідок авіаудару в Новгород-Сіверському 3 людини загинули та 12 травмовані.

Також постраждали від уламків та вибухової хвилі адміністративні будівлі та приватні будинки поблизу школи.

Ще одна ракета влучила в іншу школу №2, яка розташована на околиці міст, зруйнувала там спортзал.

Чи багато людей з Новгород-Сіверського виїхали? Виїхали кілька сотень мешканців, але додалися переселенці, тому населення збільшилося.

До слова, попередній раз російські загарбники обстріляли Новгород-Сіверський 11 травня. Вони приблизно о 6:00 зі своєї території атакували місто з мінометів. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що такі обстріли є постійно. Він наголосив, що особливо обережними слід бути мешканцям прикордонних територій.

Обстріли від росіян: останні новини

Ввечері 11 травня окупанти обстріляли Полтавщину. Вони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури в Карлівській громаді. На щастя, постраждалих немає.

Також вороги 11 травня вороги обстріляли ракетами селище Комишуваха Запорізького району. Загинув місцевий житель, ще троє отримали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено або взагалі зруйновано 50 будинків.

На Дніпропетровщині рашисти атакували два населені пункти у Зеленодольській громаді. Внаслідок цього загинула людина, а одна постраждала.

Окупанти на Харківщині здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик у Богодухівському районі. Опіки та серйозні поранення отримала одна людина. Крім цього, є постраждалий від обстрілу Лозівського району.

Відео до теми – Росія запустила крилату ракету по Запоріжжю: спалахнула пожежа