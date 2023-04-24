За день ЗСУ збили аж 9 ворожих безпілотників, – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ похвалилися вдалим полюванням 24 квітня. Упродовж дня вдалося "приземлити" аж 9 ворожих безпілотників. Українці – вражені результатом й дякують героям.

Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Зокрема, станом на 24 квітня ліквідували 187 080 російських окупантів.

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24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 9 ворожих безпілотних літальних апаратів. Тримаймо небо! Разом – до перемоги,

– мовиться у повідомленні.

Українці ставлять захисникам вподобайки й залишають теплі коментарі з подякою.

Які дрони знищили ЗСУ

6 Shahed-136/131;

два "Ланцети";

БпЛА оперативно-тактичного рівня.

До слова, вчора – 23 квітня – у ЗСУ також було вдале "полювання". Вдалося приземлити 5 російських дронів-камікадзе. Це сталося у Миколаївській та Херсонській областях.

Загалом станом на 24 квітня ЗСУ ліквідували вже:

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11),

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23),

спеціальної техніки – 339 (+0).

Російським окупантам завдають колосальних втрат. Відновити свої ресурси країна-терористка не зможе.