Ювелірна робота артилерії та дронів: ЗСУ вдарили по окупантах, які відійшли після штурму

Українські військові на одній з ділянок фронту завдали відчутних втрат особовому складу російської армії. Наші воїни атакувала окупантів, яким не вдався штурм.

Російські військові відкотилися, щоб перегрупуватися після невдалої спроби штурму. Однак українські військові не дозволили окупантам вільно почуватися після штурму та наздогнали загарбників вогнем.

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Унаслідок удару артилерії та дронів поранено кількох окупантів

Бійці 32 окремої механізованої бригади спершу накрили російських військових вогнем з артилерії. Після цього росіяни вирішили підтягнути підтримку, а не тікати з позицій.

У цей момент найкмітливіший окупант зрозумів, що вже час йти з цієї "вечірки". Поки інші російські військові збиралися з думками, прилетів український дрон з гранатою.

Українські військові вдарили по окупантах, які відійшли, щоб перегрупуватися: дивіться відео

Після удару дрона вже всі окупанти зрозуміли, що треба тікати, однак було пізно. Річ у тім, що до загарбників з гранатою вже наближався ще один дрон.

Унаслідок ударів артилерії та дронів, як свідчить відео, було поранено кілька російських окупантів. Росіяни поспішно накладали, ймовірно, турнікети та корчилися від болю.

Ми не дозволимо окупантам вільно гуляти по нашій землі. Хай пам'ятають, що кожен крок може стати для них останнім,

– наголосив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський теж продемонстрував вдалу роботу українських військових.

Бригадний генерал опублікував відео, як українські воїни за допомогою дрона уразили бронетехніку росіян на одній з ділянок фронту.

Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку.

Скільки Росія вже втратила військових