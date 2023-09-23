Не може обмежувати інформацію про наслідки ударів по Криму: ISW про атаку на штаб флоту Росії

ЗСУ 22 вересня завдали комбінованого удару по окупованому Криму та суттєво пошкодили штаб командування Чорноморського флоту. Відомо, що там проходила нарада вищого керівництва російської армії.

Російські воєнкори незадоволені владою через неспроможність приховати реальні наслідки атаки по Севастополю. Зокрема, одразу ж після удару з'явилися кадри "задимленого" штабу.

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Удар по штабу у Криму

На фоні удару по штабу Чорноморського флоту 22 вересня, деякі російські воєнкори почали скаржитися на російську владу. Зокрема, їм не подобається факт того, що Кремль не може зупинити поширення інформації про наслідки атаки. Також деякі росіяни обурені "недостатньою відповіддю".

Однак окрім цього частина російських пропагандистів переконує, що удари по Криму є цілком очевидними, оскільки Україна та західні партнери вважають півострів українським. Кілька воєнкорів стверджували, що союзники допомогли українським силам обстріляти штаб.

Самі ж українці неодноразово наголошували, що ударів по російських військових об’єктах у Криму стане більше. Зокрема, нові удари по росіянам на окупованому півострові анонсувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські війська продовжуватимуть удари по Севастополю – Росія має знищити власні кораблі, щоб уникнути подальших ударів.

Що відомо про атаку