Логістичні маршрути ворога частково перерізані, – Волошин про бої на Харківщині

На Харківщині зберігається складна ситуація, однак Сили оборони дають потужну відсіч окупантам і завдають йому чималих втрат. Окрім того, логістичні маршрути російських військових частково перерізані.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Він також розповів про втрати російських військових на Харківщині, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Харківщині

Волошин розповів, що ситуація на Харківщині складна, але контрольована. Українські захисники дають відсіч ворогу та не допускають його просування вглиб. Окрім того, наразі логістичні шляхи російських загарбників на Харківщині частково перерізані.

Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки, й частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї та боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав великих втрат, і щоб у нього було менше боєкомплектів, зброї. Прикладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами,

– наголосив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" також розповів про втрати російської армії на Харківщині. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 150 окупантів, а також знищили чимало одиниць російської техніки:

танк,

9 артилерійських систем,

20 автомобілів,

3 одиниці спецтехніки.

Ба більше, українським захисникам вдалося знищити 9 ворожих окопів і бліндажів разом з особовим складом окупантів.

Ворог не припиняє атак

Волошин додав, що, попри великі втрати, російські військові намагаються підтримувати свої активні штурмові дії на Харківщині. Окупанти намагаються маневрувати, переміщувати резерви з полігонів і підрозділів, які є на інших ділянках фронту. Зокрема на допомогу ворогу приходять 44-й та 11-й армійські корпуси.

Однак цього всього їм не вистачає для прориву нашої оборони та ведення бойових дій. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи Тихоокеанського флоту Росії, які будуть розміщені саме на тому відтинку, поблизу прикордоння,

– додали в ОСУВ "Хортиця".

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