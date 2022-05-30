ЗСУ дають росіянам відсіч на усіх напрямках, – Міноборони про гарячі точки на фронті

30 травня 2022 , 16:43
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Російські війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення та намагаються бити у глибину української оборони. Однак Збройні Сили завдають втрат окупантам на усіх напрямках.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, у Росії є кілька тактичних цілей. 

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Зокрема, окупаційні війська не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Водночас ворог намагається забезпечити стійкість сухопутного коридору між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом та блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря. 

Де тривають найзапекліші бої

Як розповів Мотузяник, російське командування залучило усі сили та намагається оточити українських військових на Донеччині й Луганщині. Там бої досягли максимальної інтенсивності.

Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Для посилення угруповання військ та відновлення втрат ворог знімає зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку,
– розповів речник Міноборони. 

Водночас українські війська проводять оборонну операцію, завдаючи російським окупантам втрат на усіх напрямках, де тривають бойові дії.

Мотузяник також зауважив, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської й Сумської областей та завдають ракетних ударів по об'єктах інфраструктури й житлових кварталах населених пунктів в Україні. 

Війна Росії проти України: важливі новини

  • Російські військові обстріляли евакуаційне авто на Луганщині. Внаслідок цього загинув французький журналіст, а евакуацію довелося зупинити.
  • Генпрокуратура України скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Мовиться про кримінальне провадження щодо російського військового Михайла Романова, який вчиняв звірства у Київській області.
  • Росіяни вкотре цинічно обстріляли Миколаїв. Снаряди пошкодили багато приватних будинків.
  • Рідні захисників Маріуполя вже 2 тижні не мають з ними зв'язку. Вони не знають, у якому стані зараз перебувають бійці. Водночас Ганна Маляр повідомила, що Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя. Однак розголошувати деталі влада не може.
  • Окупанти зранку 30 травня гатили зі своєї території по Сумській області. Вони застосували артилерійські снаряди, начинені флешетами.

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Автор: Тетяна Кійовська