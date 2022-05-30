ЗСУ дають росіянам відсіч на усіх напрямках, – Міноборони про гарячі точки на фронті
Російські війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення та намагаються бити у глибину української оборони. Однак Збройні Сили завдають втрат окупантам на усіх напрямках.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, у Росії є кілька тактичних цілей.
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Зокрема, окупаційні війська не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
Водночас ворог намагається забезпечити стійкість сухопутного коридору між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом та блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.
Де тривають найзапекліші бої
Як розповів Мотузяник, російське командування залучило усі сили та намагається оточити українських військових на Донеччині й Луганщині. Там бої досягли максимальної інтенсивності.
Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Для посилення угруповання військ та відновлення втрат ворог знімає зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку,
– розповів речник Міноборони.
Водночас українські війська проводять оборонну операцію, завдаючи російським окупантам втрат на усіх напрямках, де тривають бойові дії.
Мотузяник також зауважив, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської й Сумської областей та завдають ракетних ударів по об'єктах інфраструктури й житлових кварталах населених пунктів в Україні.
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