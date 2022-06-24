ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу, – Гайдай

Ситуація в Сєвєродонецьку станом на ранок 24 червня складна. Сергій Гайдай заявив про необхідність вивести наших військових з міста.

Військові отримали наказ, – очільник Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав українців не шукати у цьому "зраду". За його словами, військових ніхто не кидає й не дасть їх оточити.

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Доведеться виводити наших військових. Зараз така ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто заради того, щоб бути там – немає сенсу. З кожним днем кількість загиблих на неукріплених територіях може рости,

– заявив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що військові вже отримали наказ відійти на нові позиції та укріпленні райони. Вже звідти вони повноцінно будуть вести бойові дії та завдавати окупантам втрат.

Сєвєродонецьк знищений

Упродовж 4 місяців російські військові практично щодня потужно обстрілюють обласний центр Луганської області. Через це інфраструктура міста зруйнована вщент. 90% будинків повністю або частково знищені.

Що цьому передувало

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України повідомляли, що запеклі бої в Сєвєродонецьку тривають. Російські окупанти обстріляли українських військових з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

23 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб стримати росіян у Сєвєродонецьку. Щоб виснажити противника, вони ведуть активну маневровну оборону.

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За словами Громова, ЗСУ та інші силові підрозділи об'єдналися в єдине командування, щоб ефективніше протистояти росіянам. При цьому окупанти постійно обстрілюють українські позиції з різних видів зброї.

Ввечері того ж дня Гайдай повідомив, що військовим, ймовірно, доведеться залишити Сєвєродонецьк. Він зазначив, що росіяни кинули всі резерви, щоб захопити Луганську область. Велика кількість захисних споруд у промзоні вже зруйновані, то ж перебувати там – без сенсу.

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