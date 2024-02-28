Знищуємо швидше, ніж Росія виробляє: як Силам оборони вдається ефективно збивати ворожі Су-34

Росіяни продовжують втрачати свої літаки – 27 лютого було збито ще двоє винищувачів-бомбардувальників Су-34. Проте в інформаційному простору ворога лунають заяви, що це "неправда та маніпуляції". Також висувають версію, що літаки падають через friendly fire ("дружній вогонь").

Водночас невідомо, якими саме засобами українським силам вдається ефективно ліквідовувати ворожу авіацію. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що завдяки цьому Україна може уражати такі російські літаки як А-50 навіть на відстані понад 250 кілометрів.

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Також завдяки цій "довгій руці" можемо дотягнутися до російської тактичної авіації інколи за 100 кілометрів від лінії боєзіткнення.

"Нікому невідомо, чим ми збиваємо російські літаки. От і добре, що невідомо", – наголосив військовий оглядач.

Су-34 більше не вдається тримати дистанцію

Також українські сили успішно ліквідують російські Су-34, які наближаються на відстань 30 – 40 кілометрів до лінії боєзіткнення. Висота їхнього польоту така сама як дальність КАБів, які вони скидають.

В більшості випадків ці літаки перебували поза зоною досяжності для комплексів малого та середнього радіуса дії, тому що постійно тримали безпечну дистанцію від лінії боєзіткнення. Зараз їм вже не вдається тримати цю дистанцію,

– зазначив Коваленко.

Водночас збиття цих двох російських Су-34 не означає, що українські військові почуватимуться безпечніше на фронті.

Росіяни постійно використовують до 30 одиниць Су-34 для завдання ударів. Загальна кількість таких літаків у ворога складає понад 50 одиниць. Противника багато втратив Су-34, але при цьому продовжує їх виготовляти. На рік може випускати до однієї ескадрильї (10 – 12 літаків).

Хоча у 2023 році у російські війська було передано лише 6 літаків Су-34. Фактично за лютий 2024 року було знищено більше Су-34, ніж росіяни виготовили торік,

– пояснив він.

Однак противник має ще багато таких винищувачів-бомбардувальників. Він буде змушений, навіть ризикуючи Су-34, продовжувати завдавати удари КАБами по українських позиціях.

"Це для них єдина можливість прориву наших ліній оборони, розбиття укріпрайонів. Якщо вони не будуть використовувати КАБи, у них значно зменшиться інтенсивність наступальних дій. Вони навіть будуть обмежені в можливостях ефективно утримувати позиції, які обіймають зараз", – наголосив Олександр Коваленко.

Україна продовжує ліквідовувати російську авіацію