Можуть боятися не лише Storm Shadow, – Данілов анонсував "сюрпризи" для росіян

Росіяни панічно бояться "бавовни" на території їхньої країни, зокрема, у Курську та Бєлгороді. Особливо їх лякають ракети Storm Shadow, які ЗСУ мають отримати від Великої Британії. Україна готує багато "сюрпризів" для країни-агресорки.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна також має власне виробництво потужних ракет.

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Данілов нагадав, що у 2022 році славнозвісний крейсер "Москва", яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.

"Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати "сюрпризи"? Звичайно, ми готуємось. До того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно", – підкреслив він.

Поставити крапку в російському питанні

Олексій Данілов наголосив, що зараз Україна має завдання, щоб новий 2024 рік ми зустрічали у спокійнішій ситуації. Крім того, для українців важливо поставити крапку в російському питанні. Країна-агресорка вкрала в України багато, переписала історію.

Це не тільки про відносини між Росією та Україною. Вони "напхали" цього непотребу в інші країни, різні інституції. Є велике завдання: зробити правдиву історію наших відносин, нашої країни, нашої нації. Нам потрібно це зробити,

– переконаний посадовець.

Секретар РНБО зазначив, що зараз у бібліотеках багатьох країн світу представлені підручники, які були написані росіянами. У цих виданнях подана абсолютно брехлива історія України та Росії.

Данілов про "сюрпризи" для росіян: дивіться відео

Україна отримала ракети Storm Shadow