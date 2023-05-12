Можуть боятися не лише Storm Shadow, – Данілов анонсував "сюрпризи" для росіян
Росіяни панічно бояться "бавовни" на території їхньої країни, зокрема, у Курську та Бєлгороді. Особливо їх лякають ракети Storm Shadow, які ЗСУ мають отримати від Великої Британії. Україна готує багато "сюрпризів" для країни-агресорки.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна також має власне виробництво потужних ракет.
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Данілов нагадав, що у 2022 році славнозвісний крейсер "Москва", яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.
"Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати "сюрпризи"? Звичайно, ми готуємось. До того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно", – підкреслив він.
Поставити крапку в російському питанні
Олексій Данілов наголосив, що зараз Україна має завдання, щоб новий 2024 рік ми зустрічали у спокійнішій ситуації. Крім того, для українців важливо поставити крапку в російському питанні. Країна-агресорка вкрала в України багато, переписала історію.
Це не тільки про відносини між Росією та Україною. Вони "напхали" цього непотребу в інші країни, різні інституції. Є велике завдання: зробити правдиву історію наших відносин, нашої країни, нашої нації. Нам потрібно це зробити,
– переконаний посадовець.
Секретар РНБО зазначив, що зараз у бібліотеках багатьох країн світу представлені підручники, які були написані росіянами. У цих виданнях подана абсолютно брехлива історія України та Росії.
Данілов про "сюрпризи" для росіян: дивіться відео
Україна отримала ракети Storm Shadow
- Раніше Велика Британія оголосила про рішення передати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що питання передачі ракет перебувало в інформаційному просторі близько пів року. Речник сказав, що не може коментувати те, чи атакуватиме Україна з допомогою Storm Shadow Кримський міст чи інші цілі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував передачу Британією далекобійних ракет Storm Shadow Україні. Він зазначив, що військові мусять пройти навчання.
- Дуже гарно відреагував на передачу ракет міністр оборони України Олексій Резніков. Він написав, що за допомогою цих ракет "прорветься сонячне світло нашої свободи на перемогу". Слова міністра оборони користувачі мережі підтримали та жартували, що ракетні промені мають зійти на Керчинський міст.
- Росія вже в паніці від таких новин. Гості російської пропагандистки Ольги Скабєєвої в ефірі ледь не билися в істериці через те, що чекає на росіян після передачі ракет Україні.