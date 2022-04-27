ЗСУ Харківщині взяли у полон п'ятьох окупантів: ті скаржаться на виснаження через великі втрати

Під час запеклих боїв на Харківщині наші захисники захопили в полон п'ятьох росіян. Вони були вкрай деморалізовані та одразу почали скаржитися.

Зокрема, цих окупантів турбувала велика кількість втрат із їхньої сторони. Про це повідомив 27 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скаржилися, що їхні життя не цінують

Затримані загарбники були дуже дезорієнтовані та проявили свою деморалізацію. Звичайно ж, вони зараз кажуть, що ні в чому не винні. Проте вже дають свідчення про злочини свого командування.

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя,

– написав Синєгубов.

Він додав, що в кожного загарбника в Україні є невеликий вибір. Мовляв, вони можуть здатися в полон або ж виїхати "200-тим маршрутом".

Кого брали в полон останнім часом

26 квітня бійці полку "Азов" відбили ворожу атаку на Запоріжжі. Та вбивали не всіх ворогів, бо кількох вдалося взяти в полон. Там окупанти теж були демотивовані й одразу здали всю можливу інформацію: від розташування своїх військ до переліку техніки на позиціях.

Наші захисники з 35 окремої бригади морської піхоти зламали плани ворога на Миколаївщині. Там затримали групу диверсантів. Проте вони не всі хотіли здаватися в полон, тому наші морські піхотинці частину вбили.

Не обходиться ця війна без креативних ворогів. Так один із російських солдатів потрапив до лікарні Кривого Рогу з пораненням. Він настільки хотів уникнути полону, що вдавав амнезію. Проте криворіжці ідентифікували особу та впізнали в ньому російського окупанта.

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