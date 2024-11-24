Путін наказав терміново звільнити Курщину: є одна причина сильного поспіху

Владімір Путін поставив завдання терміново витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, тобто до інавгурації Дональда Трампа. Цей черговий дедлайн засвідчує серйозні проблеми, які відчуває диктатор.

Очільник Кремля, на відміну від російської пропаганди, не вірить, що з Трампом складеться переговорний процес. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що Путін вже не контролює частини своєї території.

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Чому Путін поспішає

Одна справа проводити переговори з Трампом, коли Росія контролює частину української території. Інша – якщо країна-агресорка навіть не може витіснити ЗСУ з Курщини. Тоді значно складніше висувати територіальні вимоги та їх обґрунтовувати.

Путін боїться команди зупинитися по лінії боєзіткнення. Адже це означає майже гарантовану втрату цих територій для Росії. Якщо заморозка відбудеться, то все-таки частина його території втрачена,

– зауважив Іван Тимочко.

Тоді буде дуже важко переконати населення, що війна йде тільки на Донбасі й нібито дуже успішно. Тому стає очевидним, що Путін не впевнений наскільки комфортно йому працюватиметься з Трампом. З огляду на це він вимагає терміново звільнити Курщину.

Якби російський диктатор не хвлювався за переговори, то спрямував би всю силу на Донеччину, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Натомість він боїться за Курщину, бо не впевнений, що Трамп скаже українцям покинути цю територію.

Навіть удар міжконтинентальною ракетою по Україні – це більше демонстрація нашим західним союзникам, що ця ракета може до них долетіти. Але така інформаційно-політична кампанія і підтверджує його невпевненість, в тому, що він зможе виступати на переговорах з позиції сили,

– додав Іван Тимочко.

Частина Курщини перебуває під контролем Збройних Сил України. Донецька область не окупована, наступ на Харківщині також не увінчався успіхом. Звісно, Путін і далі ставитиме дедлайни, намагатиметься посилити наступальні дії, але це більше пов'язано з політичною ставкою, ніж з військовою. Диктатор дуже хоче зберегти хоч якусь суб'єктність на потенційних переговорах.