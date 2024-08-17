"Ми вже не в прикордонні Курщини": у ЗСУ заінтригували заявою

Один із командирів, які проводять Курську операцію, поділився деталями. За його словами, Путін може не знати реального стану справ, адже ЗСУ вже просунулися вглиб Росії.

Журналісти їдуть у Росію, щоб побачити все на власні очі. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер відвідала околиці Суджі.

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Яка ситуація в Курській області зараз

Ми просунулись за цей час досить добре, створили навіть не тільки буферну зону перед самою Суджею, але й за нею, що дозволяє досить безпечно переміщатись по місту. Загроза артилерії є, але поки вони сконцентровані на наших підрозділах,

– розповів боєць в ефірі телемарафону.

ЗСУ прогнозують, що росіяни ще будуть підтягувати артилерію та перекидати її з інших напрямків, але це піде час. Ворогові не дадуть скупчити артилерію.

У чому унікальність Курської операції

В її основу закладено стандарти звичайної тактики, але слід пам'ятати, що тактика – це військове мистецтво. Тут спрацював фактор раптовості для ворога за хорошої підготовки ЗСУ. Українські підрозділи добре підготувалися та правильно ввели росіян в оману.

Найбільша унікальність операції у тому, що країна, яка має дуже важку позицію на фронті, дозволяє собі сформувати ударне угруповання підрозділів, підготувати їх і зробити ривок у найслабшому місці противника. Важливо, що ЗСУ розвинули успіх на Курщині, а росіяни досі не знають, як реагувати на це. Ба більше, не знають, як подати це інформаційно своєму населенню.

Журналістка зауважила: місцеві кажуть, мовляв, Путін не знає. На що військовий відповів: можливо, диктаторові не пояснили, наскільки все погано. Офіційні російські ЗМІ стверджують, що ЗСУ у прикордонні.

А ми вже давно не в прикордонні ведемо бої. Це вже глибина Курської області. Якщо Путін не знає цих масштабів – для нас це на краще,

– пояснив боєць.

Як розгортатимуться події далі

У планах ЗСУ – нарощувати успіх і користуватися сум'яттям ворога. Буде очікувано, якщо Кремль оголосить загальну мобілізацію, та поки цього нема. Росія не виснажена в людських ресурсах, але владі потрібно придумати пояснення, чому війна прийшла на їхню територію. У 2022 році Путін закликав убивати українців фразами типу "щоб у нас не було війни, треба вбити їх". Тепер у росіян когнітивний дисонанс. А путінські заклики заморозити війну теж стали неможливі, бо це означає, що ЗСУ залишаться у Курській області.