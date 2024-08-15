Боявся полону та підірвав гранату: ЗСУ врятували строковика, який хотів убити себе на Курщині

Строковик Федір із Санкт-Петербурга хотів підірвати себе гранатою, бо боявся полону. Він дістав поранення, але вижив завдяки бійцям ЗСУ.

Володимир Зеленський обговорив із урядом створення військових комендатур в Курській області. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, це потрібно для того, щоб була координація серед військових частин.

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Навіщо строковик підривав себе у Курській області

Хлопець боявся ЗСУ і не знав, що буде далі. Тож вирішив разом із товаришем накласти на себе руки, коли побачив, що до їхніх позицій наближаються українські воїни.

Я просто дістав гранату. Він сказав: "Давай!" Ми обнялися і кинули її на землю, сказали одне одному останні теплі слова. На той момент я вже тричі розумів, що ближче до смерті. Ми боялися здатися в полон, не знали, що буде тут. Ми боялися, що будуть довгі й болючі тортури. Але з урахуванням того, як це в реальності зараз, можу сказати тільки спасибі за те, що врятували моє життя і вилікували,

– сказав він.

Федір розповів, що першу допомогу йому надали українські військові. Вони також привели російського бойового медика, принесли ліки з бліндажів. З полоненими ділилися водою та сигаретами.

Ця історія разюче відрізняється від того, що роблять росіяни з українськими військовополоненими.

Ворог раптом згадав про власних полонених

Про російських полонених із Курської області згадала омбудсменка Росії Тетяна Москалькова. Вона зв'язалася із Лубінцем.

"Я сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається", – заявив Дмитро Лубінець.