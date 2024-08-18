ЗСУ створюють буферну зону на території Курської області, – Зеленський

Володимир Зеленський присвятив своє звернення до українців у 907 день війни ситуації на Донбасі та в Курській області. Також він закликав Захід пришвидшити логістику зброї, анонсував тижні дипломатичної роботи.

Раніше президент уже говорив про мету операції ЗСУ в Курській області. Тоді він назвав це суто безпековим питанням для України – звільненням прикордоння від російських військових.

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Зеленський про операцію на Курщині

Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України,

– заявив президент.

Яка ситуація на Донбасі

На фронті найгарячіше передусім в районах Торецька та Покровська, там десятки атак за добу. Лідер держави подякував усім, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України – "заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань".

Головком Сирський доповів щодо ситуації на Сході України, щодо операції в Курській області, "обмінного фонду" та комплектації наших бригад і резервів снарядами, зброєю.

Зеленський відзначив такі бригади:

100 окрему механізовану бригаду на Торецькому напрямку;

47 та 110 окремі механізовані бригади на Покровському напрямку;

десантників "Сімдесятдев'ятки" на Курахівському напрямку;

66 та 67 окремі механізовані бригади на Лиманському напрямку;

42 окрему механізовану бригаду на Харківщині;

морських піхотинців, 35 бригаду на Придніпровському напрямку.

Україна просить зброю

Президент зауважив, що не має нарікань до воїнів, – проблема в постачанні зброї.

"По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції", – сказав він.

Й анонсував важливі тижні дипломатичної роботи з різними партнерами. Серед них – Європа, Америка, Глобальний Південь.

Ми вже збільшили й будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб у цю осінь Україна зайшла ще сильнішою – сильнішою, ніж ми були до цього,

– підсумував Зеленський.