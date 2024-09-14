Мали б ще один гарячий відрізок, – боєць перерахував, що дала Курська операція

ЗСУ продовжують діяти у Курській області. Якби не було Курської наступальної операції, то мали б ще один гарячий відтинок бойового зіткнення на території України. Мовиться про Сумську область.

Адже окупанти дійсно вивчали лінію державного кордону у Сумській області. Це 24 Каналу зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Якби не було Курської операції, ми мали б ще один гарячий відтинок бойового зіткнення на території України. У Сумській області. Противник дуже детально вивчав лінію державного кордону і влаштовував плани щодо можливого її переходу і розв'язання ще одного гарячого відтинку. Також додатково ми скоротили обстріли певних територій в Сумській області", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери надали інформацію про плани росіян створити буферні зони на Півночі України, зокрема, на Сумщині та Чернігівщині. Курська операція ЗСУ запобігла їхній реалізації.

Вплив Курської операції

Юрій Федоренко зазначив, що ворог почав набагато менше застосовувати керовані авіабомби. Тому що сили та засоби російських загарбників розтягнуті.

Ті резерви, які противник готував для посилення свого угрупування на Харківщині, Донеччині, він був змушений перекинути в Курську область. Якби не було Курської операції, складно спрогнозувати, як розгорталися б події безпосередньо на території України,

– пояснив військовий.

Також Курська операція – це дуже потужний політичний сигнал до наших міжнародних партнерів, що не варто боятися Росії, що країна-агресорка розуміє тільки силу. Зокрема, Україна вкотре підкреслила, що потребує дозволів на застосування західної високоточної зброї вглиб Росії.

"Тому так чи інакше Курська операція з погляду динаміки ведення бойових дій противником і можливості ведення цих бойових дій вплинула позитивно на користь Сил оборони", – додав командир батальйону.