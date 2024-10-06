Підняли температуру: ЗСУ влаштували ворогу справжнє пекло у Курській області

Операція Збройних Сил України на території Курської області триває. Там ворог зазнає невдачі та серйозних втрат.

Відео блискучої роботи наших захисників на Курському напрямку показав СтратКом ЗСУ. На оприлюднених кадрах видно, як яскраво горить ворожа техніка.

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Сили оборони знищують ворожу техніку на Курському напрямку

На території Курської області по ворогу потужно відпрацювали бійці 41-ї окремої механізованої бригади. У відео, яке показав СтратКом ЗСУ, можна побачити гарну картину – знищені російські танки у полум'ї.

На Курщині гаряче: "підйом температури" для ворога організований бійцями 41-ї окремої механізованої бригади,

– йдеться у повідомленні.

У Курській області ЗСУ ліквідовують російські танки: дивіться відео

До слова, бійці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади знищили російський танк до тла за допомогою FPV-дрону та показали відповідне відео у мережі. Переглянути роботу українських захисників можна за посиланням.