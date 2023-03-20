Палає і вибухає: Федоров показав успішну роботу ЗСУ по позиціях окупантів на Запоріжжі

20 березня 2023, 19:30
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Джерело:

Іван Федоров

Російські окупанти зазнають шалених втрат на війні в Україні. ЗСУ ліквідували декілька позицій росіян на Запорізькому напрямку.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що "на Запорізькому напрямку в окупантів щось палає і вибухає".

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Як ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Запоріжжі

Він повідомив, що 20 березня ЗСУ ліквідували чимало окупантів у декількох населених пунктах.

"Утилізація і фасування окупантів по пакетах сьогодні сталася в Малій Білозерці, Великій Знам'янці, в районах Благовіщенки і Іванівки. Цікаво, де пройде операція "пакетизація" наступного разу", – зазначив він.

Успішна робота ЗСУ: дивіться відео

"Бавовна" в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі все частіше підриваються склади окупантів. До прикладу, 11 березня у самому центрі міста прогриміло 10 потужних вибухів.

Також вечір 5 березня видався дещо вибуховим для окупантів у Мелітополі. У місті пролунали 2 гучні вибухи. Тож Федоров повідомив, що внаслідок нещодавньої "бавовни" сотні окупантів більше ніколи не зможуть повернутись з Мелітополя, хіба що в чорних пакетах.

У Мелітополі підірвали авто з місцевим колаборантом 

  • У центрі Мелітополя 14 березня підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Машина загорілась.
  • Згодом ЗМІ написали, що в автівці перебував місцевий колаборант Іван Ткач. Після вибуху він відправився на "концерт Кобзона". Хоч спочатку його намагались врятувати та навіть відвезли в лікарню.
  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що Іван Ткач почав співпрацювати з окупантами з перших тижнів повної окупації міста.
Автор: Дарина Жданович