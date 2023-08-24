ЗСУ їх добре знищують: які сили використовують росіяни для війни на Сході та Півдні

Українські військові продовжують звільняти землі від російських загарбників. Найзапекліше на Сході та Півдні країни. Там окупанти використовують свої так звані професійні підрозділи.

Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У свою чергу українські захисники проводять вдалу методичну роботу з ліквідації російських окупантів.

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Ліквідація ворога

Росіяни використовують на фронті переважно регулярні війська. Вони залишилися без ПВК "Вагнера", яку українські Сили оборони нещадно розбили біля Бахмута.

"Такого варіанту в них вже немає, в них інші підрозділи. Що стосується інших приватних підрозділів, то там ситуація геть інша і вона дуже відрізняється від "Вагнера"", – пояснила заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр про ситуацію на фронті: дивитись відео

Крім регулярних військ, російські окупанти також намагаються використовувати так звані професійні підрозділи. Мовиться про десантників.

Власне, вони використовують їх на Півдні і на Сході попри те, що наші військові їх дуже добре знищують,

– наголосила Ганна Маляр.

Загалом, станом на 24 серпня військові ЗСУ ліквідували ще 340 російських окупантів. Загалом цифра втрат ворога складає 259 160 осіб, і вона може коригуватися.

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