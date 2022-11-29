ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 і Су-24 і завдали окупантам втрат на Луганщині, – Генштаб

Російські окупанти втратили декілька десятків одиниць особового складу на Луганщині. Також вороги намагаються посилити "адміністративно-поліцейський режим" на лівому березі Херсонщини.

Відповідну інформацію повідомили в Генштабі ЗСУ станом на ранок 29 листопада. Там також розповіли, що є загроза ракетних ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

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Яка ситуація на різних напрямках

За даними Генштабу:

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка на Донеччині;

окупанти 9 разів вдарили ракетами та 13 – з авіації, а понад 50 разів обстріляли ЗСУ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Вороги також намагаються стримувати підрозділи ЗСУ та переміщують особовий склад та техніку, щоб доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.

Ба більше, росіяни хочуть перекинути підрозділи з Білорусі, щоб ті набули бойових спроможностей.

Ситуація на різних напрямках:

на Волинському та Поліському – без суттєвих змін, немає ознак, що ворог формує наступальні угруповання;

– без суттєвих змін, немає ознак, що ворог формує наступальні угруповання; на Сіверському – мінометні та артилерійські обстріли були в районах Сеньківки Чернігівської області, а також Середино Буди, Нововолодимирівки, Рожковичів Сумської області;

– мінометні та артилерійські обстріли були в районах Сеньківки Чернігівської області, а також Середино Буди, Нововолодимирівки, Рожковичів Сумської області; на Слобожанському – були атаки з мінометів та реактивної артилерії у районах Стрілечої, Стариці, Огірцевого, Бударки, Чугунівки та Амбарного на Харківщині;

– були атаки з мінометів та реактивної артилерії у районах Стрілечої, Стариці, Огірцевого, Бударки, Чугунівки та Амбарного на Харківщині; на Куп'янському – росіяни обороняють раніше взяті рубежі та атакували з артилерії різних типів Бологівку, Кам'янку, Куп'янськ, Табаївку, Крохмальне та Берестове, що на Харківщині;

– росіяни обороняють раніше взяті рубежі та атакували з артилерії різних типів Бологівку, Кам'янку, Куп'янськ, Табаївку, Крохмальне та Берестове, що на Харківщині; на Лиманському – ворог зосереджує сили на наступі та атакував артилерією Макіївку, Невське, Білогорівку на Луганщині, а також Ямполівку, Торське на Донеччині;

– ворог зосереджує сили на наступі та атакував артилерією Макіївку, Невське, Білогорівку на Луганщині, а також Ямполівку, Торське на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському – вороги основні сили зосереджують на наступі. Також вони вдарили з танків та артилерії по об'єктах в районах Серебрянки, Спірного, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Веселого, Авдіївки, Водяного, Первомайська, Красногорівки, Курахового, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині;

– вороги основні сили зосереджують на наступі. Також вони вдарили з танків та артилерії по об'єктах в районах Серебрянки, Спірного, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Веселого, Авдіївки, Водяного, Первомайська, Красногорівки, Курахового, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині; на Новопавлівському – атакували з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Золоту Ниву та Нескучне на Донеччині;

– атакували з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Золоту Ниву та Нескучне на Донеччині; на Запорізькому – росіяни обороняються та обстрілюють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ЗСУ та райони населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Дніпра;

– росіяни обороняються та обстрілюють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ЗСУ та райони населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Дніпра; на Криворізькому та Херсонському – вороги ведуть позиційну оборону. А з артилерії атакують ЗСУ та населені пункти на правому березі річки Дніпро, зокрема, й Херсон.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян величезні

Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ вдарили по одному з підрозділів окупантів у Сватовому Луганської області.

За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими,

– повідомили наші військові.

Ба більше, на тимчасово окупованій території Херсонщини ворог посилив так званий "адміністративно-поліцейський режим". Саме тому планує замінити окремі підрозділи збройних сил Росії на росгвардію.

Окрім того, наша авіація тричі вдарила по особовому складу, озброєнню та техніці росіян. Так, ЗСУ збили ворожі літаки:

Су-25 – на Бахмутському напрямку;

а також Су-24 – на Лисичанському.

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Які втрати окупантів за час війни в Україні

Станом на ранок 28 листопада російські загарбники за час повномасштабного вторгнення вже втратили 87 900 одиниць особового складу та багато техніки.

У Донецькі області вороги вивозять тіла побратимів господарськими тачками. Це відбувається на лінії фронту в селищі Майорськ, що на півночі Горлівки.

Засновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе повідомив, що на війні в Україні ліквідували Аліка Абрамовича Харунова з Башкирії. Він на фото позував на тлі радянських серпа й молота.

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