Російське військо щоденно зазнає шалених втрат. І якщо більшість ліквідованих ворогів просто поповнюють статистику, то є ті, на кому варто загострити увагу.

Так, на Запоріжжі вдалося відправити на той світ Джамбулата Заураєва. Це не лише поповнило статистику втрат ворога ще одним окупантом. Це ще і скоротило чисельність бійців у ТікТок-війську, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Сам зголосився вбивати українців

Слід розуміти, що Заураєв – доброволець. А ще він син представника глави Чечні Рамзана Кадирова у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Бойовик долучився до ТікТок-військ і вирушив на фронт за власним бажанням. Як бачите, довоювався.



Зураєв добровільно вирушив на війну проти України / Фото з соцмереж

Ліквідувати його вдалося на Запоріжжі. Достеменно невідомо, коли саме. Ми лиш знаємо, що останній цвях забили 3 січня у Чечні.

Абубакар Заураєв, батько бійця, надав журналістам підтвердження загибелі його сина. Він зауважив, що сталося це під час так званої "спецоперації".

Якщо вірити інформації, опублікованій на його сторінках у мережі, то народився Джамбулат Заураєв 9 липня 1988 року. Сталося це у Надтерічному районі Чечні. Щодо освіти, то він закінчив Грозненський державний нафтовий інститут.



Його ліквідували у віці 34 років / Фото з соцмереж

Цікавий у нього був фах, якщо вірити російському реєстрі індивідуальних підприємців. У ньому вказано, що Заураєв – керівник "ТОВ "Перша антиколекторська компанія".

Втрати ворога лише зростають