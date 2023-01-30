ЗСУ ліквідували командира російських десантників
30 січня 2023, 11:55Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Штефан
Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Нещодавно наші захисники ліквідували командира російських десантників.
Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
Читайте також Влучні удари української авіації, втрати окупантів на Донеччині: головне від Генштабу
Що відомо про російського десантника
За інформацією офіцера ЗСУ, блогера Анатолія Штефана "Штірліца", ліквідований Макаров займав високу командирську посаду.
Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам,
– написав він.
Ліквідований Макаров / Фото з телеграму "Штірліца"
Свіжі втрати росіян
- Протягом минулої доби українські військові знищили 490 окупантів.
- З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.
- Зазначимо, що ці дані не є точними, оскільки через велику інтенсивність боїв важко підрахувати всі втрати ворога.
- За минулий тиждень 23 – 29 січня наші військові знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника та 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 52 танки, 98 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 установку ППО, 105 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки, 1 корабель.
- Відомо, що 28 січня наші морські піхотинці успішно відпрацювали по ворогу та знищили 1 танк ворога, 1 бойову машину піхоти, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.